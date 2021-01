De retour sur un banc, quatre ans après avoir quitté celui du Paris Saint-Germain, Laurent Blanc a du mal à se remettre dans le rythme, tout comme son équipe d'Al-Rayyan qui a perdu a domicile ce samedi face à Al Sailiya (0-2). Une deuxième défaite en trois sorties pour Blanc.



Arrivé le 19 décembre dernier du côté du Qatar, le coach français a débuté par un premier revers à domicile contre Al-Sadd (0-1), avant de goûter une première fois aux joies du succès avec sa nouvelle équipe le 27 décembre, sur la pelouse de l'actuel avant-dernier, Al Khor (0-1). Mais en 2021, Laurent Blanc reste donc sur une défaite.



Avec quatre succès et autant de nuls et de défaites (4), Al-Rayyan pointe au sixième rang du classement, à six unités de la troisième place, dernier passeport pour la prochaine Ligue des champions asiatique. S'il ne veut pas échouer dans cette quête, Laurent Blanc va devoir trouver rapidement la recette permettant à ses joueurs de retrouver de la régularité.