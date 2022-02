Arrivé en décembre 2020 sur le banc d'Al-Rayyan, Laurent Blanc a déjà fait ses valises. Un peu plus d'un an après être parti tenter l'aventure au Qatar, le champion du monde '98 a été remercié par la direction du club. Il sera remplacé par le chilien Nicolas Cordova et va donc désormais pouvoir se trouver une nouvelle mission.



En quarante-huit rencontres disputées aux manettes d'Al-Rayyan, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain aura glané dix-neuf victoires, mais aussi concédé sept nuls et vingt-deux défaites. À cinquante-six ans, celui qui avait mené les Girondins de Bordeaux au sommet de la Ligue 1 en 2009 est libre de se dégoter un challenge peut-être un peu plus important.

Candidat à Manchester United ?



Ancien de Manchester United, le tacticien pourrait bien déposer sa candidature pour tenter de succéder à l'intérimaire Ralf Rangnick chez les Red Devils. Une possibilité parmi d'autres pour celui qui cherche un club d'envergure à entraîner, depuis maintenant plusieurs années. La parenthèse Al-Rayyan refermée, Laurent Blanc doit passer à l'action.