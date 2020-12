Qatar : Blanc débute par une défaite sur le banc d'Al-Rayyan

Un nouveau match dimanche pour Blanc et Al-Rayyan

Lors de sa conférence de presse de présentation comme nouvel entraîneur d'Al-Rayyan, au Qatar, Laurent Blanc avait affiché une ambition claire, lui qui n'avait plus entraîné depuis quatre ans et demi et une finale de Coupe de France remportée par le PSG face à l'OM (4-2), en 2016. "Je suivais le championnat du Qatar, j'ai une idée dessus depuis que j'ai travaillé au PSG. Ne l'oublions pas, et vous le savez, les liens sont très étroits entre le club et Doha... Ce championnat ne m'est donc pas étranger. L'aventure sportive et les conditions sont intéressantes. Ce qui m'intéresse le plus, avec mon staff, c'est de remettre Al-Rayyan à la place qu'il doit occuper", indiquait-il. Ce mercredi soir, dans le cadre de la 10e journée de la Qatar Stars League, il a débuté son aventure par une défaite, face au leader du championnat, l'Al-Sadd de Xavi (1-0).Avant cette rencontre, la dynamique était clairement à l'avantage des joueurs dirigés par l'ancien maestro du Barça - 8 victoires et 1 nul en 9 journées. Et elle s'est confirmée sur le terrain (18 tirs et 64% de possession), même si il a fallu attendre la fin du match afin d'assister au premier et seul but de cette opposition, œuvre de Baghdad Bounedjah, qui a dévié un tir de Santi Cazorla. Afin de se relever de cette défaite, l'équipe dirigée par Laurent Blanc - qui aura un peu plus de temps pour connaître ses joueurs - sera de nouveau en scène, dès dimanche, face à Al Khor (16h30). Au classement, Al-Rayyan occupe la sixième position, à 15 point de l'équipe de Xavi, première.