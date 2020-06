PSG : Trois joueuses positives au Covid-19

Comme leurs homologues masculins, les joueuses du PSG ont effectué cette semaine leur retour à l’entraînement. Et alors que quatre cas antérieurs de contamination au Covid-19 (trois joueurs et un membre du staff) avaient été détectés chez les messieurs, les féminines ont également été touchées par le coronavirus. "Les résultats des tests de dépistage sérologiques et PCR, effectués avant la reprise de l’activité, font apparaître trois cas positifs au Covid-19 : deux joueuses de l’équipe U19 et une joueuse du groupe professionnel. Un protocole sanitaire strict, et commun à toutes les sections du Paris Saint-Germain, est actuellement mis en place", a déclaré le club de la capitale dans un communiqué publié samedi après-midi.



A l’instar des troupes de Thomas Tuchel, celles d’Olivier Echouafni sont toujours qualifiés en Ligue des champions. Et si les messieurs disputeront leur quart de finale à Lisbonne lors d’un inédit "Final 8", Kadidiatou Diani et ses coéquipières joueront le leur à Saint-Sébastien, le 22 août contre Arsenal, avant une éventuelle demi-finale contre les Lyonnaises, qui sont elles opposées au Bayern Munich en quarts. D’ici-là, les Parisiennes vont jouer une demi-finale de Coupe de France contre Bordeaux, le 2 août prochain à Libourne. D’après RMC, la section féminine devrait aussi être réorganisée ces prochaines semaines, après le départ du directeur sportif Bruno Cheyrou à l’OL. Leonardo envisagerait de donner plus de responsabilités à l’ancienne joueuse Laure Boulleau, qui serait épaulée par Grégory Durand, responsable juridique du club, et Angelo Castellazzi, adjoint du directeur sportif brésilien du Paris Saint-Germain.