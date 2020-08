PSG-OL, un classique français sur la scène européenne

Il n'en restera qu'un ! Un seul club français participera à la finale de la Ligue des Champions féminine. Paris et Lyon s'affrontent en demi-finale ce mercredi pour savoir qui aura le droit de défier Wolfsburg pour chercher le titre. Avant une finale européenne, c'est un classique du football féminin français qui va se jouer à Bilbao. Une affiche de prestige entre deux formations en quête d'honneurs continentaux.



Dans cette demi-finale de Ligue des Champions, l'OL part évidemment favori. Le statut de meilleur club du monde du quadruple tenant du titre parle pour lui. Mais dans ce choc du football féminin français entre deux équipes qui se connaissent par cœur, tout est possible. Depuis presque dix ans, le club de la capitale essaye de suivre ses traces et il n'a jamais été aussi proche d'arriver à sa hauteur. L'écart entre les deux locomotives de la Division 1 s'est considérablement réduit. Ces douze derniers mois, les filles d'Olivier Echouafni ont accéléré pour tenir tête aux coéquipières d'Ada Hegerberg. Les trois premières confrontations de la saison ont été équilibrées. Paris a rivalisé avec les invincibles Fenottes mais ces dernières ont su préserver leur ascendant grâce à un petit but en prolongation comme pendant le Trophée des Championnes ou lors d'une irrespirable séance de tirs au but au début du mois d'août en finale de la Coupe de France.

La dernière fois que l'OL a été éliminé de la Ligue des Champions, c'était par Paris

« Notre groupe a franchi un cap en termes de maturité et d'automatismes dans le jeu. Les joueuses sont capables de se lâcher collectivement et individuellement, à l'image de Marie-Antoinette Katoto. On lui reprochait de ne pas être décisive dans les grands matchs. Elle a montré contre Arsenal qu'elle avait franchi aussi un cap. On est capable de poser des problèmes à Lyon et de les mettre en difficulté. » avouait Olivier Echouafni dans les colonnes du Parisien en début de semaine. Il n'a pas tort. A une époque où l'écart semblait plus important, les Parisiennes ont déjà éliminé Lyon de la Ligue des Champions, c'était en huitième de finale de l'édition 2014-2015. Depuis, l'OL a remporté la C1 à quatre reprises et s'appuie sur cette incroyable domination pour garder un ascendant.



En plus des confrontations récurrentes en championnat et en Coupe de France, ces deux institutions se sont croisées deux fois sur la scène continentale. Dans le dernier carré pour une victoire record des Rhodanienne (8-0 sur les deux matchs) en 2016, ou en finale avec un succès aux tirs au but du club de Jean-Michel Aulas l'année suivante. La preuve que le niveau s'est équilibré depuis plusieurs années mais que l'OL garde un avantage grâce à son expérience. Même s'il faut passer par une nouvelle séance de tirs au but, il faudra désigner la meilleure équipe française du moment, celle qui ira affronter Wolfsburg en finale de la Ligue des Champions, dans le match de gala qui est organisé à San Mames ce mercredi. Il ne pourra vraiment en rester qu'une.