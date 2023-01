Le Paris Saint-Germain s'est incliné à deux reprises depuis le retour à la compétition et la fin de la Coupe du Monde. Face au Racing Club de Lens et le Stade Rennais, les Parisiens ont été pris par l'intensité misent par les équipes de Franck Haise et Bruno Génésio ainsi que par l'ambiance mise par les supporters.

Le capitaine de l'équipe Marquinhos, n'a pas caché que les performances de l'équipe n'étaient pas suffisantes en ce début d'année. Cependant, il compte bien se baser sur la Qatar Tour 2023 pour ressouder l'effectif dans la quête de la fin de saison et en vue des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

"On peut garder le positif de cette tournée qu'on va faire, a souligné le Brésilien. Si on regarde toujours les mauvaises choses, on n'avance pas. Il fallait le faire, c'est des obligations qu'on a comme joueurs professionnels. On est ensemble pendant la journée, on peut se parler, se dire ce qu'il faut faire pour les prochains matchs. C'est ces bons côtés qu'on va garder. C'est bien aussi de changer un peu les habitudes. On s'entraîne toujours seuls au Camp des Loges, ici on a le public qui peut nous donner un peu d'énergie, de motivation. On a une deuxième partie de saison importante qui arrive, j'espère que cette tournée va nous booster pour ça."