PSG : Lionel Messi revient sur son duel avec Mbappé en finale de Coupe du Monde

Le 18 décembre dernier, la sélection tricolore était confrontée aux Argentins de Lionel Messi en finale de Coupe du monde. Au terme d'un match sous tension où la victoire s'est jouée aux tirs au but, les attaquants du PSG Lionel Messi et Kylian Mbappé étaient au centre de l'attention, l'un ayant inscrit un doublé, le second un triplé. À trois jours du choc qui opposera les Parisiens au Bayern Munich en Ligue des Champions, l'Argentin est revenu sur cette finale auprès des médias du PSG.

« C’était vraiment impressionnant. » a confié Messi. « C’était beau à vivre, difficile à expliquer parce que c’est le rêve de toute une vie qui s’est réalisé, que nous avons pu partager avec le peuple argentin. Nous nous attendions à ce que ce soit fou, mais pas à ce point. C’est un moment qui restera pour toujours dans nos mémoires. C’était une finale à couper le souffle, c’était fou comment le match s’est déroulé. La performance de Kylian était incroyable, parvenir à marquer trois buts dans une finale et ne pas être champion, c’est quelque chose de fou. Mais bon il l’a déjà gagné, il sait ce que c’est d’être champion du monde, c’était une belle finale pour le monde du football. Maintenant, c’est bien de pouvoir jouer pour la même équipe et j’espère qu’on réalisera de grandes choses pour Paris » a-t-il ajouté plein d'espoir.