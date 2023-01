PSG : la belle déclaration d'amitié de CR7 pour Lionel Messi

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se sont affrontés jeudi soir lors du match amical entre le Paris Saint-Germain et une sélection composée des meilleurs joueurs d'Al-Hilal et Al-Nassr en Arabie Saoudite. Mais alors que cette rencontre a été remportée par les Parisiens avec un succès 5 buts à 4, elle a aussi permis à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo de se retrouver une nouvelle fois sur le terrain. Après le match, le quintuple Ballon d'Or portugais a posté une publication sur Instagram et Twitter dans laquelle il a écrit : "Tellement heureux d'être de retour sur le terrain, et sur la feuille de match !! Et ça fait plaisir de revoir de vieux amis !", accompagnant ce message de plusieurs photos dont une où on le voit avec l'Argentin.

CR7 et Messi heureux de se retrouver

Forcément, cette belle déclaration d'amitié a touché Messi, qui a repris une vidéo où l'on voit CR7 venir saluer Neymar, Mbappé et ensuite Messi. Le champion du monde 2022 et septuple Ballon d'Or a posté cette vidéo en story Instagram avec le passage où il salue son rival de toujours. Les deux hommes, désormais plus proches de la fin de leur carrière, ont montré tout le respect qu'ils ont l'un pour l'autre et les images font grandement plaisir à voir. Messi va désormais rentrer en Europe et préparer le match de Coupe de France face à l'US Pays de Cassel lundi soir, tandis que Ronaldo va découvrir le championnat d'Arabie Saoudite, lui qui a signé pour Al-Nassr début janvier.

So happy to be back on the pitch, and on the score sheet!! And nice to see some old friends!👍🏼 pic.twitter.com/qZqKGHsrVD — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 19, 2023