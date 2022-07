Après une reprise studieuse et un premier succès contre Quevilly-Rouen au Camp des Loges (2-0), c'est à l'autre bout du globe que les Parisien ont poursuivi leur préparation. Accueillis en rock stars au Japon, les hommes de Christophe Galtier ont disputé le premier de leurs trois matchs en terres nippones face au champion local, le Kawasaki Frontale.

La compo de départ : les stars présentes au coup d'envoi

Ménagés il y a quelques jours, Kylian Mbappé et Neymar ont effectué leur grand retour dans le onze aux côtés de Lionel Messi, dans une animation en 3-4-1-2 qui ressemble à un point de départ pour le chantier de Galtier. Outre ses trois stars, le nouvel entraîneur du PSG s'est surtout approché de son onze-type puisqu'à l'exception de Marco Verratti, tous les titulaires présumés étaient présents, de Gianluigi Donnarumma aux pistons Achraf Hakimi et Nuno Mendes, en passant par le trio Ramos-Marquinhos-Kimpembe en défense - dans cet ordre d'alignement.



La compo au coup d'envoi : Donnarumma - Marquinhos, Ramos, Kimpembe - Hakimi, Gueye, Vitinha, Nuno Mendes - Messi - Neymar, Mbappé.



Le match : Un PSG perfectible, mais appliqué

La mission des Parisiens était double : monter en régime sur le plan athlétique tout en peaufinant les relations techniques dans ce système assez peu utilisé la saison passée. Dans un contexte particulier, devant 60.000 spectateurs (!), dans un climat étouffant et humide, les champions de France ont globalement tenu leur rang en proposant de belles actions collectives sur des récupérations hautes.



Kylian Mbappé est déjà électrique, quand Lionel Messi confirme sa bonne préparation. Les deux hommes ont multiplié les frissons dans la surface japonaise, et c'est finalement l'Argentin, sur un mouvement déclenché par le Français, qui a ouvert le score après un tir contré (1-0, 31e).

Galtier a encore procédé à une large revue d'effectif, avec deux salves de changements - l'une à la mi-temps et l'autre à l'heure de jeu. Tous les joueurs inscrits ont eu du temps de jeu à l'exception de ceux qui n'étaient pas sur la feuille de match (Verratti, Paredes et Navas), et du troisième gardien Letellier. Parmi les entrants, le jeune Arnaud Kalimuendo a proposé des choses intéressantes, en doublant la mise en seconde période (2-0, 61e), et en effectuant des choix judicieux. Voilà pour les bons points.

Dans les axes d'amélioration, Paris a pu monter, par bribes, quelques largesses sur le plan défensif, confirmant l'idée que ce système si spécifique doit être rodé pour les couvertures défensives. Cela s'est traduit par quelques situations sur lesquelles Donnarumma a su faire le métier (19e) quand il n'a pas vu les attaquants adverses pêcher dans l'efficacité (Marcinho 17e). Kawasaki a finalement réduit le score en fin de match, sur une tête de Yamamura suite à un corner joué en deux temps (1-2, 84e). Dernier éclair de ce match de préparation agréable. Prochaine sortie des champions de France samedi prochain, contre les Urawa Red Diamonds.