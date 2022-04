PSG : Katoto est en "total désaccord" avec le club pour son avenir

Marie-Antoinette Katoto attend des actes de la part du PSG. La meilleure buteuse de l’histoire du PSG féminin (138 réalisations), arrive en fin de contrat le 30 juin prochain avec le club de la capitale et son éventuelle prolongation de bail traîne depuis plusieurs semaines. Depuis Clairefontaine, où elle prépare avec les Bleues les matchs face au pays de Galles et la Slovénie, elle s'est confiée auprès de l'AFP. "Pour l’instant, on n’est pas du tout en accord avec le club, pour plusieurs raisons et ils le savent", a affirmé l'attaquante, alors que, selon des informations du Parisien, le plus gros contrat jamais offert à une Parisienne lui aurait été proposé par sa direction.

"Il y a beaucoup de paroles, pour l'instant il n'y a aucun acte"

"Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous ne sommes pas d’accord. Après, je lis et j’entends des choses depuis que je suis arrivée au PSG, il y a beaucoup de paroles, pour l’instant il n’y a aucun acte", a déploré Katoto, attendant "des vrais actes" et pas seulement une offre de prolongation écrite. Pour un départ ou une prolongation de contrat, sa décision "sera prise très bientôt", selon elle. "J’ai des échéances et je veux que ce soit réglé au plus vite. J’aimerais me projeter sur l’après-Euro et mon futur proche. Ça va se régler très, très vite, mais pour l’instant on est en total désaccord avec le PSG", a affirmé la native de Colombes.



Du fait de son statut contractuel, elle intéresse de nombreux clubs, notamment le FC Barcelone et l’Olympique lyonnais. Dans l'optique d'un possible départ, elle s'est affirmée "ouverte à tout, que ce soit à l’étranger ou en France". "Il y a beaucoup de discussions, beaucoup de considérations et je les en remercie. Je ne pensais pas qu’il y en aurait autant. Je suis très ouverte, pour l’instant les discussions se passent bien, très bien même", a continué Katoto, avant de glisser : "le prochain choix que je ferai sera le bon, je l’espère. Ce sera à un moment important de ma carrière."