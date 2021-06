PSG : Fin de l'aventure pour Echouafni

"Une grande fierté d'avoir écrit une page si importante"



Le Paris Saint-Germain remercie Olivier Echouafni pour ses trois saisons passées au sein du club et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière d’entraineur. pic.twitter.com/E5HK7odsGt

— PSG Féminines (@PSG_Feminines) June 10, 2021

C'est la tête haute qu'Olivier Echouafni s'en va du PSG, ce jeudi. Sacré champion de France la semaine passée suite à un succès contre Dijon (3-0) , le technicien a permis au club francilien de remporter le championnat de D1 féminine pour la première fois de son histoire. En dépit de cet exploit, l'aventure de trois ans est terminée pour le technicien âgé de 48 ans. Le club l'a officialisé par le biais d'un communiqué officiel.. Je remercie le Président Nasser Al-Khelaifi, les dirigeants, les différents staffs, les supporters et, bien entendu, l’exceptionnel groupe de joueuses sans qui cet exploit n’aurait jamais été possible. Je souhaite le meilleur au Paris Saint-Germain dans les années à venir", a expliqué Olivier Echouafni.De son côté, Nasser Al-Khelaifi a remercié le natif de Menton. "Je tiens à remercier Olivier Echouafni pour son implication et son travail ces trois dernières saisons.Je lui souhaite le meilleur pour le futur."