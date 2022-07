PSG (F) : Katoto prolonge jusqu'en 2025

"Une nouvelle grande étape dans ma carrière"



Le Paris Saint-Germain est fier d’annoncer la prolongation de @MarieKatoto pour les trois prochaines saisons. ✍️

La meilleure joueuse du dernier championnat de France de D1 s’est engagée avec les Rouge et Bleu jusqu’au 30 juin 2025. 🔴🔵#Katoto2025



— PSG Féminines (@PSG_Feminines) July 1, 2022

Marie-Antoinette Katoto prolonge son aventure avec le PSG. Initialement en fin de contrat depuis ce jeudi, le 30 juin, elle a paru durant longtemps incertaine quant à l'orientation à donner à sa carrière. Ce vendredi, le club de la capitale a émis sa fierté "d’annoncer la prolongation de".En avril dernier, elle avait pourtant avoué lors d'un entretien accordé à l'AFP être en "total désaccord" avec le PSG mais la situation s'est visiblement améliorée afin d'aboutir à ce final. D'après des informations de L'Equipe, à l'instar du dossier de la prolongation de Kylian Mbappé chez les hommes, c'est Antero Henrique - revenu dans l’organigramme depuis juin - qui a permis de renouer les liens entre la star et les dirigeants.Nous partageons une ambition commune, nous voulons continuer d’écrire l’histoire du Paris Saint-Germain en remportant un maximum de trophées", a commenté Katoto sur le site officiel du PSG.Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a mis en avant sa grande fierté.Façonner notre club avec les plus grands talents de France est un objectif clé pour nous, et Marie-Antoinette fait partie des meilleurs athlètes du pays et de région parisienne", a-t-il avoué. Katoto pourra donc défier le Vietnam avec les Bleues, ce vendredi soir en préparation à l'Euro féminin (21h10) l'esprit serein.