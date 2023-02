PSG, Espagne : Sergio Ramos met un terme à sa carrière internationale

Grosse annonce de Sergio Ramos ! Ce jeudi 23 février, le défenseur central du Paris Saint-Germain a annoncé mettre un terme à sa carrière en sélection nationale. Ainsi, le natif de Camas a annoncé sur ses réseaux sociaux et au travers d'un long communiqué qu'il ne porterait plus le maillot de la sélection espagnole, après l'avoir revêtu pendant 180 sélections. Champion du monde en 2010 en Afrique du Sud et double champion d'Europe en 2008 et 2012, Ramos aura vécu une aventure exceptionnelle avec la Roja mais il a décidé de tourner la page de manière définitive.

Ramos met un terme à sa carrière internationale

Non sélectionné par Luis Enrique pour le Mondial 2022 au Qatar, le défenseur du Paris Saint-Germain a dévoilé dans son communiqué que le nouveau sélectionneur de la Roja, Luis de la Fuente, ne compte pas sur lui. "Ce matin, j'ai reçu un appel du coach qui m'a indiqué que je ne faisais pas partie de ses plans", a écrit Ramos pour également justifier son choix de mettre un terme à sa carrière en sélection. Ayant porté 180 fois le maillot de la Roja, il a inscrit 23 buts entre 2005, année de ses débuts, et 2023. C'est donc une légende de la Roja qui s'en va et l'Espagne n'oubliera jamais tout ce qu'a apporté Ramos à sa sélection.