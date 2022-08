Procès Mendy : Nouveau témoignage terrible

Pour l’instant, Benjamin Mendy écoute les plaignantes. Et ce qu’il entend confirme les mots employés par le Procureur au début du procès qualifiant le défenseur français, ainsi que son co-accusé, Louis Saha Matturie (41 ans), de « prédateur ». Mercredi, au cœur de la deuxième semaine d’audience, le nouveau témoignage d’une femme, entendue par la police, relate une tentative d’agression au domicile du champion du monde 2018 en juillet 2021.

Après quelques baisers échangés au bord de la piscine, le joueur français, rapporte Manchester Evening News, a baissé son pantalon. « Son langage était assez direct et grossier. Il a dit : "Tu ne me fais pas confiance ?" et j'ai répondu "Je ne te connais pas." », a déclaré la victime présumée.

Premier League footballer Benjamin Mendy told a woman “it’s small, don’t worry” before a rape lasting “20 seconds”, a court has heard. https://t.co/d59OdfoK2y — Belfast Telegraph (@BelTel) August 24, 2022

Devant l’insistance de Benjamin Mendy, la plaignante a répété qu’elle ne voulait pas avoir de relations intimes avec lui. Aux enquêteurs, elle a dit que cela l'avait laissé « sale et impure », toujours citée par le média britannique. Le procureur Timothy Cray avait indiqué plus tôt cette semaine que l’ex-latéral gauche de l’OM et l’AS Monaco avait violé deux autres femmes la même nuit. Benjamin Mendy doit répondre de huit chefs d’accusation de viol, un d'agression sexuelle et un autre de tentative de viol. Il a nié les faits jusqu’à présent, comme Louis Saha Matturie.