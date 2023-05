Premier succès pour John Textor, son club belge monte en Jupiler Pro League !

En attendant le véritable lancement de son projet à l’Olympique Lyonnais cet été, John Textor peut savourer son premier succès. Son club le RWD Molenbeek a remporté le titre de champion de Challenger Pro League (D2 Belge) grâce à son succès face à la réserve d'Anderlecht (1-0). À la faveur de cette victoire, le RWD valide également sa montée pour la Jupiler Pro League l’an prochain.

Une belle revanche pour le club belge, un an après son échec en barrages face à Seraing, alors entraîné par Jean-Louis Garcia. Le Racing White revient de loin en intégrant l’élite du football belge, huit ans après sa renaissance administrative et son rachat par son actuel président Thierry Dailly alors que le club était en faillite et évoluait en D3 amateur.