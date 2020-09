Jusqu'alors épargné par le Covid-19, le championnat de Tunisie de Ligue 1 a fait face ces dernières heures à son premier cas positif. Il s'agit du médecin du CS Chebba. Heureusement pour le club entraîné par Bertrand Marchand, les "cas contact" potentiels n'inspirent plus d'inquiétude : les prélèvements PCR effectués sur les quatre joueurs et le dirigeant du CS Chebba ayant côtoyé dernièrement le docteur se sont avérés négatifs, nous apprend Ettachkila. La prochaine rencontre entre l’US Ben Guerdene et le CS Chebba est par conséquent maintenue.

