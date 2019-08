Pour Forlan, la retraite a sonné

Diego, libre dans sa vie. Celle de Diego Forlan le footballeur, aujourd’hui âgé de 40 ans, est terminée. L’attaquant uruguayen l’a annoncé mardi soir sur la chaîne TeleMundo, au cours d’une émission dont le natif de Montevideo était l'invité. Pour une annonce lourde de sens. "Cela n'a pas été facile, je ne voulais pas que ce moment arrive, mais je savais que cela allait arriver. J'ai décidé d'arrêter de jouer au football professionnellement", a attaqué l’homme aux 112 sélections pour 36 buts. Ce qui en fait le troisième réalisateur de l’histoire de la Céleste, derrière Luis Suarez (58) et Edinson Cavani (48), toujours en activité.

Son meilleur souvenir avec l’équipe nationale ? Incontestablement lors de la Coupe du monde 2010 disputée en Afrique du Sud. L’Uruguay avait atteint les demi-finales, son meilleur résultat depuis le dernier sacre en 1950, et Diego Forlan avait été élu meilleur joueur de la compétition. La Copa America 2011 est également inscrite à son CV international. A son palmarès en club, on retiendra une Ligue Europa conquise avec l’Atlético Madrid en 2010. Il portera le maillot des Colchoneros entre 2017 et 2011, après celui de Villarreal (2004-2007). Il a disputé 240 matches en Liga pour 128 buts (221 durant toute sa carrière en club).

Il fut un peu plus discret en Premier League, 63 matches pour 10 buts avec Manchester United, mais il y aura glané malgré tout un titre de champion (2004) et une Coupe d’Angleterre (2003). Après des passages à l’Inter (2012-2014), à l’Internacional (Brésil), au Japon ou encore en Inde, Diego Forlan avait atterri à Hong Kong en juin 2018. Le Kitchee SC aura été son dernier club. Et maintenant ? "J’ai suivi une formation d’entraîneur", a répondu l’intéressé. J’aimerais diriger le Penarol." Le club, où il a évolué dans les équipes de jeunes puis entre 2015 et 2016, est averti.