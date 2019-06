Portugal-Santos: "Ronaldo ? Un génie du football"

Au moment où la carrière de Neymar Jr s’enlise dans le scandale, Cristiano Ronaldo, encore auteur d’un triplé avec le Portugal, continue de démontrer à 34 ans toute la rigueur et l’investissement que réclame le plus haut niveau.

Fernando Santos, le sélectionneur du Portugal, connaît son Ronaldo sur le bout des doigts, mais le quintuple Ballon d’or continue d’entretenir sa légende. Avec ce hat-trick magistral (25e, 88e, 90e) claqué mercredi face à la Suisse (3-1) pour ouvrir devant son public à la Seleçao les portes de la finale de la première Ligue des nations (face à l’Angleterre ou les Pays-Bas, opposés ce jeudi, à Guimaraes). "En termes de qualificatifs pour décrire le jeu de Ronaldo, j'en ai utilisés beaucoup. J'ai été so coach en 2003 et j'ai pu constater d'où il vient. C’est un génie. Il y a des génies de la peinture et de la sculpture, et il est un génie du football", a conclu le technicien.