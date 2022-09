Portugal : Cristiano Ronaldo veut disputer l'Euro 2024

La soif de victoire de Cristiano Ronaldo n'a pas diminué avec les années. L'homme aux cinq Ballons d'Or a beau vivre l'une des périodes les plus compliquées et les moins prolifiques de sa carrière de footballeur professionnel, il n'en regarde pas moins vers l'avant et continue de croire en sa capacité à demeurer au plus haut niveau. A tel point qu'il vient de faire une grande annonce sur la suite qu'il entend donner à son histoire avec la sélection portugaise.

Présent lors de la cérémonie des "Quintas d'or", le joueur de Manchester United a indiqué que la Coupe du Monde 2022 ne serait pas son dernier tournoi international. Autrement dit, CR7 entend bien postuler à une place en Seleçao portugaise pour l'Euro 2024. Il aura alors trente-neuf ans. La volonté est donc affichée. Reste à savoir si celui qui sera alors en charge de l'équipe trouvera opportun de lui donner sa chance. Le niveau de Cristiano Ronaldo sera alors étudié.

Et à l'heure actuelle, rien ne dit que l'attaquant sera toujours aussi important pour sa sélection. En difficulté à Manchester United, l'ancien du Real Madrid a perdu sa place de titulaire et se contente de bouts de matchs depuis le début de la saison. Son style de jeu oblige désormais ses entraîneurs à construire l'équipe autour de lui, quitte à la déstabiliser, chose qui a notamment posé problème la saison dernière à United. En champion, CR7 veut donc toujours viser haut. Il faudra attendre deux ans pour savoir si le Portugal fait encore appel à lui, ou si une page d'histoire se tournera.