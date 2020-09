Portugal : Cristiano Ronaldo incertain contre la Croatie en Ligue des Nations

Último treino antes do regresso! 🤩📸 #VamosTodos #VamosComTudo

👕Equipamento de treino já a venda: https://t.co/0i2nHFtDWe

🏆 Liga das Nações

🇵🇹🆚🇭🇷

📅Sábado às 19h45 pic.twitter.com/wyvCtBOTw0



— Portugal (@selecaoportugal) September 4, 2020

La thèse d'une piqûre d'abeille

Cristiano Ronaldo (35 ans) pourrait manquer la première journée de la Ligue des Nations prévue ce samedi à domicile contre la Croatie. L'attaquant de la Juventus souffre d'une infection à un pied qui le rend très incertain selon son sélectionneur Fernando Santos. « Je doute beaucoup que, demain (samedi), il soit O.K. à 100 % » a reconnu l'entraîneur en conférence de presse. Cela fait désormais trois jours que le quintuple Ballon d'Or ne s'est pas entraîné avec le collectif et qu'il a privilégié le travail en salle. En début de semaine, Ronaldo s'était pourtant très bien entraîné selon les dires de Fernando Santos mais le natif de l'île de Madère a commencé à souffrir du pied à partir de mercredi.« Tout à coup, l'un de ses orteils était rouge, a expliqué le sélectionneur portugais. On dirait une piqûre d'abeille. Maintenant, il faut attendre [...]. Une blessure, on peut avoir une idée de combien de jours sont nécessaires pour le rétablissement. Une infection, on ne sait jamais. » Fernando Santos a également ajouté que son attaquant était sous antibiotiques après avoir été observé par un dermatologue. Les Portugais, qui ont remporté la première édition de cette Ligue des Nations, doivent ensuite se déplacer mardi en Suède pendant que la France sera opposée à la Croatie.