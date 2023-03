Portugal : CR7 amuse les réseaux sociaux avec sa nouvelle célébration

Cristiano Ronaldo fait rire les réseaux sociaux. L'attaquant international portugais, présent avec sa sélection en vue de ce rassemblement de mars et du début des qualifications pour l'Euro 2024, est en feu avec la Seleçao puisqu'il a inscrit deux doublés en deux matchs. D'abord face au Liechtenstein, battu largement 4-0 le 23 mars dernier, avant un nouveau doublé hier soir faceau Luxembourg, giflé 6 buts à 0. Le joueur de 38 ans, aujourd'hui à Al-Nassr, a donc encore un peu plus amélioré son record de buts en sélection, lui qui en compte désormais 122 en 198 sélections. Mais surtout, c'est sa célébration hier lors de son premier but qui a surpris, notamment les supporters portugais.

CR7 amuse les réseaux

Tandis qu'il a réalisé son "Siuuu" si célèbre, Ronaldo a ensuite joint les mains sur son torse et a fermé les yeux, faisant mime de dormir. Une célébration qu'il avait déjà faite lorsqu'il était encore à Manchester United et qui est un clin d'œil aux joueurs des Red Devils, alors que CR7 a été affiché sur les réseaux en train de dormir lors des voyages de groupe avec Manchester United. Forcément, les réseaux se sont enflammés pour cette nouvelle célébration, avec des commentaires assez drôles. "The GOATnaldo celebration", "The sleeping Siuuuu", "Cristiano Ronaldo a mélangé ses deux célébrations", "Cette double célébration va conquérir le monde" mais aussi "Ronaldo continue à battre des records, il est le premier à réaliser deux célébrations en une." Autant dire que l'international portugais reste toujours aussi compétitif et démontre encore son aura chez les supporters du monde entier.