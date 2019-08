Poitiers peut remercier Pépé

C'est une retombée aussi inattendue que bénéfique pour le Stade Poitevin FC (N3).

Grâce au mécanisme de formation, instauré par la Fifa en 2001, le club de Poitiers va pouvoir bénéficier du transfert de Nicolas Pépé à Arsenal pour plus de 80 millions d'euros. L'international ivoirien est arrivé au club à l'âge de 14 ans, avant de rejoindre Angers. Un passage d'une saison, qui va rapporter entre 1 et 1,2 millions d'euros à l'équipe de la Vienne, soit... 6 fois le budget annuel. Un montant que le président du club, Régis Dubois, a déjà prévu d'affecter à la formation. "On va travailler plus sereinement, plus tranquillement. Aujourd’hui nous n’avons pas de soucis financiers, mais on compte quand même. On a la volonté de mettre rapidement en place une équipe compétitive autour de notre formation pour retrouver le niveau N2 d’ici deux ans. On veut asseoir un projet de formation solide pour construire un tiers de l’équipe A autour de cette jeunesse", a-t-il expliqué à RMC Sport.

Le club a déjà prévu d'échelonner l'utilisation de cet argent sur les 4-5 prochaines années.