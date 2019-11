Pochettino réagit à son limogeage de Tottenham

Cela fait dix jours que Mauricio Pochettino a été écarté de ses fonctions à Tottenham et remplacé par José Mourinho. À chaud, le coach argentin n’avait pas réagi à ce limogeage, préférant se murer dans le silence. Il l’a finalement fait jeudi à travers un communiqué relayé par l’Association des entraineurs. Un message sobre où il s’est surtout contenté de remercier ceux avec qui il a travaillé pendant cinq ans. Il n’a rien dit, en revanche, sur ses plans futurs, alors que son nom est mentionné comme possible futur coach du Bayern Munich et aussi d’Arsenal. Pochettino : « J’ai donné le meilleur de moi-même »

« Je voudrais remercier Joe Lewis et Daniel Levy de m’avoir donné l’occasion de participer à l’histoire de Tottenham Hotspur. Je voudrais également remercier toutes les personnes que j’ai rencontrées à Tottenham, tout le personnel du club et les joueurs de football au cours de ces cinq années et demie. Je voulais donner aussi une mention spéciale aux fans qui rendent ce club si fantastique avec leur incroyable soutien. J’ai donné le meilleur de moi-même pour atteindre les objectifs qui nous avaient été demandés lors de notre première réunion. Des défis aussi difficiles que passionnants. Meilleurs vœux pour l’avenir, je suis sûr que nous allons nous croiser à nouveau », a fait savoir l’ancien défenseur du PSG.



Depuis le changement opéré à la barre technique, les Spurs sont en plein redressement. Alors qu’ils restaient sur plusieurs matchs sans victoire, ces derniers viennent d’enchainent deux succès. Après avoir dominé West Ham en championnat, ils ont pris le dessus sur l’Olympiakos (4-2) en Ligue des Champions. L’effet Mourinho est bien là, et il pourrait se confirmer samedi face à Bournemouth en Premier League.