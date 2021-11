Pochettino : "La Ligue 1, la ligue la plus physique au monde"

La Ligue 1, le championnat le plus "physique au monde"

Mauricio Pochettino, arrivé au PSG en janvier 2021 afin de succéder à Thomas Tuchel, peine à convaincre sur le banc du club de la capitale. Si la saison passée, le titre de champion de France est revenu à Lille et que Paris compte, à ce jour, 10 points d'avance sur son dauphin, le RC Lens, les critiques sont axées autour du jeu développé par les coéquipiers de Neymar. Sur le plan physique, le club francilien doit composer avec une densité importante, plus importante que celle de la Premier League selon l'ancien entraîneur des Spurs de Tottenham qui s'est confié au site officiel de la Ligue 1.

"Je ne dis pas que c’est un meilleur championnat que la Premier League, je pense que dans la façon dont les matchs sont ici, je pense qu’ils sont plus physiques que la Premier League. J’ai l’impression que c’est une ligue très compliquée. Je pense que c’est la ligue la plus physique au monde. Je pense que le talent est incroyable (…) Chaque match, vous pouvez le voir, toutes les équipes ont de la qualité, ont la capacité de gagner les matchs, de ne jamais abandonner. Je pense que c’est une très bonne ligue, et nous sommes si heureux d’être là", a confié le finaliste de la Ligue des Champions 2019.

La Ligue des Champions, un désir de victoire, pas une obligation

Nous devons créer notre souhait, notre envie, d'être là et de conquérir ce trophée

Estimant qu'un entraîneur devait adapter ses idées de façon permanente afin d'offrir le meilleur cadre aux joueurs, Pochettino a livré son sentiment à propos de la Ligue des Champions. Si le PSG n'a jamais remporté la compétition en dépit d'une finale (en 2020 face au Bayern Munich) et d'une demi-finale (en 2021 contre Manchester City), il a mis en avant la nécessité de ne pas considérer ce prestigieux titre comme une obligation pour l'ensemble du club. ", a-t-il affirmé.Dans le groupe A, le PSG occupe la seconde place à 1 point de Manchester City après les 4 premières journées.Lors de la première manche, disputée le 28 septembre dernier au Parc des Princes, Paris avait su prendre le meilleur sur le finaliste de la dernière édition, grâce notamment au premier but de Lionel Messi avec le club de la capitale (2-0).