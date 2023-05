Pochettino a retrouvé un club, pour un match seulement

Mauricio Pochettino est de retour sur un banc ! Alors qu'il n'a plus de club depuis son départ du Paris-Saint-Germain en 2022, l'entraîneur argentin vient d'annoncer qu'il prendra les commandes du XI "reste du monde", lors du Soccer Aid, le 11 juin prochain, dont les fonds seront reversés à l'UNICEF.

De beaux noms pour une bonne cause

Au sein de son équipe, Mauricio Pochettino devrait pouvoir compter sur Roberto Carlos, Gabriel Batistuta, Hernan Crespo, Francesco Totti, Lee Mack et Usain Bolt. Ce dernier devrait même être nommé capitaine, d'après la vidéo d'annonce. En face, l'équipe de l'ancien coach de Tottenham va affronter l'équipe d'Angleterre, coachée par Harry Redknapp et Emma Hayes, entraîneuse de l'équipe féminine de Chelsea, et enfin le rappeur Stormzy. Dans l'équipe, on devrait retrouver Jill Scott (la gagnante de l'Euro 2022), Jermain Defoe, Jack Wilshere et Gary Neville. Avec eux, seront aussi présents Mo Farah, Danny Dyer et Liam Payne. Cette année, le Soccer Aid aura lieu à Old Trafford le 11 juin prochain.