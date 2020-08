Piquet, Phelps, Keane : Les 10 août qui ont marqué l'histoire du sport

Événements

1986 : Nelson Piquet remporte le premier Grand Prix de Hongrie



Plus qu'une course, le premier Grand Prix organisé en Europe de l'Est, sur le circuit de Hungaroring est l'occasion de se remémorer l'un des plus célèbres dépassements de F1. Ayrton Senna signe la pole position et s'élance alors dans une incroyable lancée vers la victoire finale. Lors du 57eme tour, Nelson Piquet, alors deuxième, choisit d'attaquer son compatriote à l'extérieur au bout de la ligne droite. Dans le virage, le pilote brésilien glisse littéralement sur la piste et aspire Senna avant de lui infliger dix-sept secondes d'écart au drapeau à damiers. Pour Nelson Piquet, c'est la 16eme victoire de sa carrière sur un futur total de vingt-trois.



2008 : Michael Phelps entame sa folle moisson aux JO



Désireux de battre le record de sept médailles d'or de Mark Spitz datant de 1972, le nageur américain arrive en pleine forme aux Jeux Olympiques de Pékin. Motivé grâce à des championnats nationaux sérieux, Michael Phelps réussit son entrée en matière sur le 400m 4 nages en battant son propre record du monde d'une seconde et demie. S'ensuit alors une incroyable série de six médailles d'or de suite où seul le 100m papillon lui donne du fil à retordre. Une semaine plus tard, l'Américain signe l'un des plus grands retours de l'histoire (50''15) lors du 4x100m 4 nages et lance Jason Lezak pour le dernier relais. Les États-Unis remportent la course et Phelps s'adjuge une huitième médaille d'or. Un record pour la "balle de Baltimore", son surnom.

Naissances

Roy Keane (football) né en 1971



L'Irlandais a évolué près de douze saisons sous les couleurs de Manchester United avec qui il a remporté sept fois le championnat d'Angleterre. Vainqueur de la Ligue des Champions en 1999, le milieu défensif est aussi bien connu pour ses engagements et son caractère bien trempé, sur et en dehors des terrains. Après avoir mis un terme à sa carrière en 2006, il s'engage en tant qu'entraîneur l'année suivante à Sunderland puis Ipswich Town et en tant qu'adjoint à Nottingham Forest (jusqu'à juin 2019). Sous les couleurs de l'Irlande, Keane comptabilise 58 sélections.



Javier Zanetti (football) né en 1973



Javier Zanetti est une légende de l'Inter Milan. Recruté pour trois millions de dollars en 1995, le droitier va passer près de vingt ans dans le club lombard. L'Argentin (145 sélections) remporte une C3 en 1998, la Ligue des Champions en 2010 et quatre fois le championnat italien (2007, 2008, 2009 et 2010). Zanetti, qui a arrêté sa carrière en mai 2014, est aujourd'hui vice-président de son club de toujours, l'Inter Milan.



Kévin Rolland (ski acrobatique) né en 1989



Le natif de Bourg-Saint-Maurice est une star du ski acrobatique. Le Français, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Sotchi (2014) et onzième de ceux de Pyeonchang en 2018, a régulièrement brillé lors des championnats du monde. Vainqueur en 2009, il s'est ensuite classé deuxième en 2011 et 2019 et troisième à Sierra-Nevada en Espagne en 2017. Kévin Rolland a également remporté trois fois les Winter X Games en Superpipe à Aspen (2010,2011 et 2016) et est arrivé deux fois deuxième (2014 et 2015). Il a récemment fait parler de lui après sa tentative ratée, le 30 avril 2019, de record du monde en quarterpipe où il chute de onze mètres. Malgré un pronostic vital engagé, Kévin Rolland parvient à se remettre de ses blessures mais a renoncé à retenter pareille performance.