Pedros et Lyon, c'est fini

Le saviez-vous ? La section féminine de l'Olympique Lyonnais n'a que quinze ans d'existence, même si son palmarès pourrait rendre jaloux de nombreux clubs centenaires. Depuis 2007, les Fenottes se sont appropriées le titre de champion de France, et ne laissent depuis personne venir leur faire de l'ombre à l'échelle nationale. Elles ont bien abandonné à la concurrence quelques éditions de la Coupe de France depuis 2008 (quatre pour être précis), mais c'est surtout à l'échelle européenne qu'elles impressionnent. La Ligue des champions a déjà été raflée à six reprises par les Lyonnaises, et au printemps dernier, c'était leur quatrième sacre européen consécutif.

De quoi faire de la saison 2018-2019 celle d'un nouveau triplé forcément mémorable. Et c'est sur cette nouvelle note très positive que le chef d'orchestre Reynald Pedros tire sa révérence. La formation présidée par Jean-Michel Aulas a officialisé la nouvelle ce jeudi après-midi. "Le club et son entraîneur ont estimé qu’il était nécessaire de modifier l’organisation technique pour impulser une nouvelle dynamique et pour que des méthodes et une approche différentes permettent à l’équipe féminine de se régénérer et de continuer à progresser, apprend-on au travers d'un communiqué officiel. L’Olympique Lyonnais et son président Jean-Michel Aulas remercient Reynald Pedros pour son investissement et la qualité de son travail tout au long de ces deux saisons de pleine collaboration qui ont permis au club, à son équipe féminine et aux joueuses de remporter 5 nouveaux trophées".

Un nouveau coach est donc attendu rapidement entre Rhône et Saône, le cinquième de l'histoire de la section féminine, l'ancien milieu de terrain offensif du FC Nantes, de l'OM ou de l'équipe de France ayant lui signé le règne le plus court parmi les techniciens venus diriger la meilleure équipe de France. Avant lui, Farid Benstiti (2004-2010), Patrice Lair (2010-2014) et Gérard Prêcheur (2014-2017) s'étaient inscrits un peu plus dans la durée. Reynald Pedros a lui estimé qu'il avait fait son temps. Peut-être pour relever un nouveau challenge chez les hommes ?