A l’image de beaucoup de ses collègues et d’une bonne partie des acteurs du football masculin international, Virgil Van Dijk n’est pas favorable à l’organisation d’une Coupe du monde tous les deux ans. « Pour que tout le monde puisse récupérer, je ne pense pas que ce soit une bonne idée », juge le défenseur néerlandais dans une interview accordée à Voetbal International, dénonçant les cadences infernales. Le taulier de l’arrière-garde de Liverpool doit rencontrer prochainement Arsène Wenger, avec certains coéquipiers. Le Français porte le projet pour la Fédération internationale (FIFA) et aura visiblement du mal à convaincre. « Lorsque nous, les joueurs expérimentés de Liverpool et d'autres grands clubs anglais, faisons cela, je pense qu'ils doivent écouter », souligne encore Van Dijk.