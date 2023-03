Pays-Bas : Ronald Koeman détruit ses joueurs !

Un premier rassemblement en dents de scie. Pour son retour à la tête de la sélection néerlandaise, Ronald Koeman a pu découvrir l’ampleur de la tâche qui l'attend ces prochains mois. Largement défaits par l'Équipe de France, les Pays-Bas se sont montrés bien maladroit face à Gibraltar (51 tirs tentés, 3 buts). Malgré la victoire hollandaise (3-0), Ronald Koeman n’a pas mâché ses mots en conférence de presse vis-à-vis de la performance de ses hommes dans ces deux premiers matchs de qualification à l’Euro 2024.

"C’était beaucoup moins que ce que j’avais espéré"

« Nous devons nous améliorer, je suis assez choqué par ce que j’ai vu. Ce n’était pas bon, je suis assez déçu. Ça doit vraiment être mieux. Nous devons aussi nous mettre en forme. C’était vraiment trop peu. C’est difficile, mais, bien sûr, nous avons marqué suffisamment de buts. J’ai trouvé que ce que nous faisions était imprécis dès le départ, parfois bâclé. Avec un peu plus de netteté, plus de buts auraient été marqués. C’était beaucoup moins que ce que j’avais espéré. Ce sont des adversaires majeurs et je pense qu’il sera important que nous ayons une équipe complète. Notre niveau devra monter. Trop de joueurs n’ont pas assez bien joué » a-t-il expliqué en conférence de presse.