Pays-Bas: Le même onze que contre l'Angleterre

On ne change pas une équipe qui gagne. Vainqueurs de l'Angleterre en demi-finale jeudi (3-1, a.p.), les Pays-Bas présentent exactement le même onze pour la finale de la Ligue des nations contre le Portugal dimanche soir à Porto (coup d'envoi à 20h45).

Ronald Koeman fait confiance à son traditionnel 4-3-3 avec le trio Bergwijn-Depay-Babel devant, un entrejeu composé de De Jong, De Roon et Wijnaldum et la redoutable paire Van Dijk-De Ligt en défense centrale.

Entré contre les Three Lions et auteur du dernier but, Promes reste sur le banc, tout comme Van de Beek ou le Marseillais Strootman.

Le onze néerlandais: Cillessen - Dumfries, Van Dijk (cap.), De Ligt, Blind - De Roon, De Jong, Wijnaldum - Bergwijn, Depay, Babel.