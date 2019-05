Pays-Bas: L'Ajax touche au but

Amsterdam est pratiquement champion d'Eredivisie. Les demi-finalistes malheureux de la Ligue des champions ont battu Utrecht (4-1), ce dimanche lors de la 34e et avant-dernière journée du championnat néerlandais. Huntelaar (14e), Van de Beek (45e+1) et Tadic (75e et 80e s.p.) ont marqué les buts des locaux.

L'Ajax, avec une différence de buts complètement à son avantage, prend trois points d'avance sur le PSV, battu à Alkmaar. Si mathématiquement, rien n'est officiel, le titre est donc acquis.

Les joueurs d'Erik Ten Hag vont réaliser le doublé après avoir remporté la Coupe des Pays-Bas. Les Lanciers décrocheront leur 34e sacre national, eux qui n'ont plus été champions depuis 2014.