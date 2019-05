Pays-Bas: L'Ajax fête son 34e titre et le dédie à Nouri

Vainqueur sur la pelouse de Graafschaap (1-4), grâce à des buts de Schöne, Tagliafico et un doublé de Tadic, l'Ajax a officiellement décroché le 34e titre de champion de son histoire, devant le PSV, grâce à une saison à 119 buts en 34 matches.

Une superbe récompense pour le club d'Amsterdam, qui n'avait plus été sacré depuis 2014, devancé ces dernières saisons par le PSV, à trois reprises, et Feyenoord.

Un triomphe que l'Ajax dédie à son ancien milieu de terrain Abdelhak Nouri, victime d'un arrêt cardiaque en juillet 2017, et plongé ensuite dans un coma artificiel. Il portait le n°34.

This one is for you. ♥#nummer34 #StayStrongAppie pic.twitter.com/vcTNv027D1