Pays-Bas : Huntelaar va prendre sa retraite

A 37 ans, Klaas-Jan Huntelaar a fait le tour de la question... et celui de l'Europe. Après ses timides débuts au PSV Eindhoven (2002), le Néerlandais a véritablement explosé au grand jour lors de son passage à l'Ajax Amsterdam, avec 105 buts en 136 matchs disputés entre 2006 et 2009. Un succès qui l'a conduit au Real Madrid. Une expérience manquée avec un départ un an plus tard pour l'AC Milan.



Pas plus de réussite en Italie pour l'attaquant qui file ensuite à Schalke 04 où il retrouve une partie de ses moyens. En sept ans avec le club allemand, il claquera 125 buts en 234 rencontres. En 2017, Huntelaar décide de boucler la boucle et de rejouer pour l'Ajax avec lequel il a inscrit 49 buts en 113 sorties. Le joueur a indiqué ce samedi sur Sky Sports qu'il était désormais temps pour lui de passer à autre chose. "Je pense que cette saison est la dernière pour moi."

76 sélections avec les Pays-Bas

Même s'il semble se laisser une ultime porte de sortie, celui qui compte 76 sélections et 42 buts avec les Pays-Bas, Klaas-Jan Huntelaar sait que le moment est venu : "Je vais continuer à jouer avec beaucoup d'envie jusqu'au terme de la saison et après, je ne peux pas dire. Je pense à terminer mes études, mais je veux d'abord passer du temps avec ma famille."