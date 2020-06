Patson Daka, l’autre prodige de Salzbourg

Un essai au LOSC en 2015

Après Sadio Mané et Erling Haaland, le Red Bull Salzbourg tient-il son prochain buteur star avec Patson Daka ? L’attaquant de 21 ans s’est encore distingué ce week-end en inscrivant un triplé, son troisième de la saison dans le championnat autrichien, lors du succès 6-0 de son équipe face à Hartberg. Jusqu’à l’hiver dernier, la paire offensive Erling Haaland-Patson Daka avait inscrit 48 buts en 59 matchs en une saison et demie. Alors que le Norvégien évolue désormais du côté du Borussia Dortmund, Patson Daka semble lui aussi promis à un bel avenir. Malgré les points communs qui unissent les deux joueurs, l’international zambien refuse les comparaisons faites entre lui et son ex-coéquipier. « Je ne suis pas le prochain. Il n’y aura qu’un seul Haaland et il n’y aura qu’un seul Patson. Je veux juste devenir la meilleure version de moi-même. Erling a fait sa part pour aider et a laissé cette opportunité pour nous tous, alors maintenant il est temps de nous élever également », a affirmé Daka dans une interview accordée au Guardian.Repéré par l’ancien Lyonnais Frédéric Kanouté en 2015, Patson Daka rejoint l’Europe et le RB Salzbourg en 2017. Cependant, le destin du jeune avant-centre aurait pu être bien différent. En 2015, Hervé Renard, alors en poste sur le banc de Lille, fait passer un test au jeune Zambien de dix-sept ans. En 2017, l’ancien entraîneur du Maroc ne semblait d'ailleurs pas surpris de la réussite du jeune homme, comme il le confiait à l’AFP : « Il faut vraiment noter son nom, car c’est un joueur très très prometteur qui va faire parler de lui. C’est un avant-centre moderne, qui va vite, qui est capable de faire des efforts et des différences, car il est adroit et a le sens du déplacement. Je l’ai fait venir à Lille à 17 ans, il fallait attendre un peu pour le faire jouer et j’ai eu la malchance d’être remercié entre-temps… Malheureusement pour lui, mais peu importe, car il a signé au Red Bull Salzbourg ». Désormais seul leader d’attaque du RB Salzbourg après les départs d’Erling Haaland et de Takumi Minamino, Patson Daka est l’un des principaux artisans de la bonne saison de son club en championnat. Auteur de 21 buts en 14 titularisations seulement, le natif de Chingola a toutes les cartes en main pour mener son club vers son 15ème titre de champion d’Autriche. La suite ? Les performances du buteur de 21 ans ne passent pas inaperçues en Europe. Il se murmure même que quelques clubs de Premier League commencent à s’intéresser de plus en plus à l’international zambien, qui pourrait découvrir un nouveau championnat dès cet été.