« Pas là pour faire du social ! » : Le coup de gueule de Franck Dumas au TP Mazembe

Ex-maîtres à jouer du TP Mazembe, Rainford Kalaba et Trésor Mputu ont été écartés par l’entraîneur Franck Dumas. Avant le quart de finale retour, remporté par les Corbeaux face à Pyramids (2-0), le technicien français s’est longuement expliqué. « Kalaba ? Vous êtes sérieux. Si vous le voyez, vous lui donnez l’adresse du stade. Qu’il vienne à l’entraînement. Il ne vient pas, et ce n’est pas le seul ! », a répondu Franck Dumas.

« On est 38 joueurs, vous vous rendez compte ? Ce n’est pas facile, et pour le staff, et pour les joueurs. On n’a pas de matchs de championnat. Pour jouer, c’est compliqué. Et aux entraînements, on est obligé de resserrer le groupe par rapport à la CAF. Donc on fait des choix. Il y a des jeunes qui sont toujours là, d’autres qui choisissent quand ils viennent. Ils font ce qu’ils veulent. On a beau leur taper dessus, ils s’en foutent ! Je peux comprendre leur déception, je suis un ancien joueur, mais si tu veux rester positif, il faut venir t’entraîner. Au moins ça. »

« Mputu a eu un comportement inacceptable »

L’ancien défenseur aborde ensuite le sujet épineux de la star déchue, Trésor Mputu. L’international congolais ne se fait pas à son déclin, selon Franck Dumas. « Il a eu un comportement inacceptable », a regretté le coach. « Après, ce n’est pas la fin du monde. Je lui ai demandé de s’exprimer devant la presse. Cela fait quatre jours que je lui dis de s’expliquer. Trésor n’a plus le niveau ni le physique pour jouer ce genre de matchs. Il doit continuer à s’entraîner et il doit apporter autrement. Son comportement m’a plus que déçu et a déçu les joueurs aussi », a taclé Franck Dumas, remonté contre l’ex-joueur vedette des Corbeaux.

« Avec Trésor, on a beaucoup parlé... »

« Mon rôle d’entraîneur consiste à protéger tout le monde, mais je ne suis pas venu pour faire du social, a poursuivi l’ancien Caennais. Parce que le président a un projet, parce que le TP entend rester un des clubs phares d’Afrique. Je peux faire du social à partir du moment où le joueur me donne quelque chose… Avec Trésor, on a beaucoup parlé, il m’a demandé de l’aider. Il y a un mois, je lui ai proposé une solution. En Coupe d’Afrique, ça va très vite, c’est box-to-box. Aujourd’hui, je pense que Trésor n’a pas les moyens physiques pour ça. Je ne parle pas de technique, il faut simplement différencier ce qu’il a été de ce qu’il est maintenant. Je lui ai dit : « va parler aux journalistes, explique la situation, ne mens pas, tu en sortiras gagnant. » Il ne s’est rien passé, c’est comme ça. » Et c’est sans son Trésor que le TP Mazembe s’est qualifié dimanche pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération.