Paraguay : Adebayor a joué

Une semaine après son arrivée très médiatisée à Olimpia, le club phare de la capitale paraguayenne, Emmanuel Adebayor a disputé dimanche ses premières minutes avec sa nouvelle équipe. Si l'attaquant togolais avait suivi une première rencontre aussitôt après sa signature depuis les tribunes, ce ne fut pas le cas ce dimanche, lors de la rencontre entre Olimpia et Cerro Porteno. Pour cette affiche aux allures de derby, la nouvelle grande recrue du président Marco Trovato est entrée en jeu en début de seconde période, à la place de son ancien coéquipier à Manchester City Roque Santa Cruz, sous les applaudissements d'un public très enthousiaste.

Au ras de la transversale



Malgré sa volonté de donner la victoire à son nouveau club, Emmanuel Adebayor n'a pas marqué, échouant de peu sur une tête au ras de la transversale de la cage de Cerro Porteno. Après six journées du championnat paraguayen, l'Epervier et sa formation occupent la 4eme place avec 11 points, à cinq longueurs du leader provisoire, Libertad. Lors de la septième journée dimanche prochain, Olimpia ira défier son poursuivant immédiat, Nacional (5eme, 10 points). Rappelons que l'objectif visé par Olimpia cette saison est le titre national mais aussi et surtout la Copa Libertadores, dans laquelle le club est engagé.