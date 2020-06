Papin s’installe sur le banc de Chartres (National2)

Jean-Pierre Papin est de retour dans le monde du football. Alors qu’il n’avait plus coaché depuis 2014/15 et son court passage à la tête de la modeste formation de Bassin d’Arcachon, l’ancien Ballon d’Or a choisi de replonger et accepter une nouvelle mission comme coach. Ce mardi, il a confirmé à L’Echo Republicain, qu’il prenait les commandes de l’équipe de Chartres, qui évolue en National2. Il y remplace Jean-Guy Wallemme. Ironie du sort, c’est ce dernier qui lui avait succédé sur le banc du RC Lens en 2008.

Papin renoue avec sa passion

Papin (56 ans) travaillait ces dernières années comme consultant pour beIN SPORTS. Après de longues années au plus haut niveau, que ça soit comme joueur ou entraineur, il avait pris du recul. Pour se consacrer à sa famille, mais aussi pour venir en aide associations caritatives, comme La Croix Rouge et celle dont il est le fondateur (Le Neuf de cœur). À présent, il est donc prêt à relever un nouveau défi. Sa durée d’engagement et d’une saison, plus deux en option en cas de montée.