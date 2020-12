OM : Payet suspendu face à Monaco

EXCLUSIONS





LIGUE 1 UBER EATS



Trois matchs de suspension



Stefan MITROVIC (RC Strasbourg Alsace)



Un match de suspension



Moreto CASSAMA (Stade de Reims)



Lucas DEAUX (Nîmes Olympique)



Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Uber Eats, Coupe de France) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 8 décembre 2020 à 0h00.



Pape CHEIKH DIOP (Dijon FCO)



Cheick DOUCOURE (RC Lens)



Jonathan GRADIT (RC Lens)



Dimitri PAYET (Olympique de Marseille)



--------------



LIGUE 2 BKT



Deux matchs de suspension



Anthony ROUAULT (Toulouse FC)



Deux matchs de suspension dont un match avec sursis



Oumar GONZALEZ (FC Chambly Oise)



Arnaud LUSAMBA (Amiens SC)



Un match de suspension



Himad ABDELLI (Havre AC)



Ibrahim CISSE (Berrichonne de Châteauroux)



Nassim OUAMMOU (Rodez Aveyron Football)



Jordan TELL (Clermont Foot 63)



Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 2 BKT, Coupe de France) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 8 décembre 2020 à 0h00.



Romain ARMAND (Pau FC)



Quentin DAUBIN (Pau FC)



Emeric DUDOUIT (USL Dunkerque)



Iron GOMIS (Amiens SC)



Morgan GUILAVOGUI (Paris FC)



Valentin HENRY (Rodez Aveyron Football)



Julien LOPEZ (Paris FC)



Steven MENDOZA (Amiens SC)



Joris MOUTACHY (Chamois Niortais FC)



Anthony SCARAMOZZINO (Pau FC)



Mohamed YOUSSOUF (AC Ajaccio)



René GIRARD (Paris FC) – Acteur banc de touche



13ème journée de Ligue 2 BKT : FC Chambly Oise – Rodez Aveyron Football du 1er décembre 2020



Exclusion de M. Pierre-Olivier MURAT, président du Rodez Aveyron Football



Quatre matchs de suspension de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.



Exclusion de M. Florent ROUTIER, entraîneur adjoint du FC Chambly Oise



Deux matchs de suspension dont un match avec sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.



13ème journée de Ligue 2 BKT : Havre AC – AJ Auxerre du 1er décembre 2020



Exclusion de M. Paul LE GUEN, entraîneur principal du Havre AC



Deux matchs de suspension de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.



--------------



La prochaine réunion de la Commission de Discipline aura lieu le mercredi 9 décembre 2020 à 18h00.





C'est sans Dimitri Payet que l'OM affrontera l'AS Monaco, samedi 12 décembre prochain en Ligue 1 au stade Orange Vélodrome, quelques jours après une rencontre de Ligue des Champions face à Manchester City, prévue le 9 décembre en Angleterre pour la conclusion de la phase de poules dans la reine des compétitions de clubs.Ce jeudi, la Commission de Discipline de la Ligue de Football Professionnel a statué sur les différentes sanctions après les matchs de championnat du week-end dernier. Stefan Mitrovic, qui avait été l'auteur d'un mauvais geste envers Serhou Guirassy lors de Strasbourg-Rennes (1-1), vendredi dernier, a pris trois matchs fermes de suspension de son côté. Ci-dessous, le communiqué de la LFP.