Olympiakos : Valbuena prolonge son contrat

Valbuena est déterminé à défendre les valeurs de l'Olympiakos

Je suis extrêmement heureux de porter ces couleurs légendaires. Je remercie tous les fans, la direction, le staff et les joueurs. Plus qu'un club, j'ai rejoint une vraie famille en 2019. Nos ambitions n'ont pas de limites et nous sommes déterminés à atteindre nos objectifs. Vous pouvez compter sur mon dévouement: je donnerai toujours tout sur le terrain pour défendre nos valeurs", a énoncé Valbuena.

L'aventure continue pour Mathieu Valbuena sous le maillot de l'Olympiakos. Arrivé en Grèce en 2019 en provenance de la Turquie et Fenerbahçe,Une nouvelle positive pour l'international français qui est un élément important dans l'équipe dirigée par Pedro Martins. L'ancien joueur de l'OM a inscrit 11 buts et offert 31 passes décisives en 70 rencontres avec l'Olympiakos, parvenant à remporter un doublé Coupe-Championnat la saison passée. Dans cet exercice 2020-2021, l'équipe de Valbuena a su se montrer à la hauteur car elle a terminé à la première place de la la saison régulière avec 67 points, loin devant Aris (51).Par le biais de son compte Twitter, le milieu offensif a exprimé sa joie après cette signature. "