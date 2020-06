NSWL : Megan Rapinoe refuse de reprendre

Si les compétitions sportives reprennent petit à petit à travers le monde, certains athlètes sont toujours réticents à l’idée de reprendre la compétition. C’est le cas de la star du football féminin, Megan Rapinoe. La joueuse de 34 ans ne participera pas à la Challenge Cup, organisée fin juin dans l’Utah par la Ligue nord-américaine (NSWL), avec son club, OL Reign, filière du groupe OL. La championne du monde aurait la crainte d’être contaminée et de se voir transmettre le coronavirus selon les informations du quotidien régional « Le Progrès ».

« Elle va beaucoup manquer à l’équipe »

Interviewé par Le Progrès ce jeudi, Farid Benstiti, l’entraîneur d'OL Reign, est revenu sur la décision de sa joueuse : « C’est dommage. Je comprends ses motivations, mais je suis déçu et frustré qu’elle ne soit pas avec nous pour disputer ce tournoi. Megan est importante pour le groupe et nous aurions pu concrétiser quelque chose d’important avec le club, si elle s’était jointe au reste du groupe. Elle va beaucoup manquer à l’équipe, mais aussi au football féminin ». La participation à la Challenge Cup étant uniquement basée sur le volontariat des joueuses de NSWL, la star américaine ne s’expose donc pas à des sanctions financières de la part de son club.