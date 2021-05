Nouvelle frayeur pour Casillas

L'état de santé d'Iker Casillas est toujours problématique. Victime d'un infarctus lors d'un entrainement avec le FC Porto en mai 2019, ce qui avait précipité sa retraite professionnelle, l’ex-gardien espagnol (167 sélections) a eu une nouvelle alerte au coeur et a été contraint de se rendre aux urgences après avoir souffert de fortes douleurs à la poitrine, le 28 avril dernier.

Casillas va beaucoup mieux



Le quotidien Holà informe que Casillas était en train de jouer au paddle avec des amis, quand il a ressenti une forte douleur dans la poitrine. et s’est rendu rapidement à l’hôpital. Plus de peur que de mal pour l'ex-gardien du Real Madrid qui n’a pas été victime d’une crise cardiaque et a pu rentrer chez lui quelques heures après.



Comme l'informe AS, le portier de 39 ans va beaucoup mieux et a assisté aux débuts de Rafael Nadal dans le Tournoi ATP de Madrid. Il était présent en tribunes lors de sa victoire contre Carlos Alcaraz (18 ans).