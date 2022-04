Et si Laurent Blanc dirigeait une deuxième sélection ? Après l'équipe de France (2010-2012), l'ancien entraîneur du PSG (2013-2016) verrait d'un bon œil le banc du Nigeria, indique lundi The New Telegraph, un media local.



Le technicien de 56 ans se trouve libre après avoir été remercié, le 13 février dernier, par le club qatari d'Al-Rayyan où il était arrivé en décembre 2020. Le champion du monde 1998 et d'Europe 2000 avec les Bleus a postulé, précise le journal, pour prendre la succession d'Austin Eguavoen.



Ce dernier avait été limogé en mars pour ne pas avoir qualifié les Super Eagles à la Coupe du monde 2022 au Qatar, éliminés par le Ghana.