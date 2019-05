Neymar va (enfin) prolonger

Le dossier traîne depuis tellement longtemps que l’on commençait à se demander, outre-Pyrénées, si Neymar Jr. allait bien prolonger au FC Barcelone. Mais selon le quotidien catalan Sport, ce serait cette fois "imminent". L’attaquant brésilien, sous contrat jusqu’en 2018, aurait enfin trouvé un accord avec ses dirigeants pour un nouveau bail qui le liera au club blaugrana jusqu’à ses trente ans.

Le tout, évidemment, avec une revalorisation salariale à la clé et, surtout, avec une clause libératoire augmentée. N’en déplaise au PSG et à ses autres courtisans… Alors qu’un chèque de 190 millions d’euros suffit actuellement pour activer cette clause, la prochaine sera fixée à 230 millions d’euros. Ce sera plus que celle de Luis Suarez (200 M€), mais cela reste moins que celle de Lionel Messi (250 M€).

Normalement, l’annonce de cet accord devrait intervenir "dans les prochains jours". La situation se serait décantée car l’international auriverde (24 ans) aurait été rassuré par les récents événements autour des irrégularités de son transfert en provenance de Santos, à l’été 2013. Le Barça vient effectivement de régler une amende de 5,5 millions d’euros au fisc espagnol pour clore cette affaire.