Neal Maupay (Brighton) : "Un duo Mbappé-Maupay aux JO, ça aurait de la gueule"

Neal Maupay est très performant sous le maillot de Brighton & Hove Albion cette saison avec 7 réalisations en 18 sorties. L'attaquant, qui possède la nationalité française et argentine, pourrait être séduit par une sélection avec l'Albiceleste si la possibilité se présentait à lui : « Je n’ai encore jamais eu de contact avec la Fédération. Depuis quelques semaines, de nombreux fans argentins m’écrivent sur les réseaux sociaux.», a confié le joueur formé à l’OGC Nice dans un entretien accordé au Parisien.Mais Maupay pourrait aussi être tenté de disputer les JO avec les Espoirs et former un joli partenariat avec un certain Kylian Mbappé : « Je ne me suis jamais posé la question. Mais si on m’appelle, je suis partant bien sûr.