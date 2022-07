National : Un calendrier dévoilé avec "Villefranche ou Bordeaux"

Le 𝘾𝙖𝙡𝙚𝙣𝙙𝙧𝙞𝙚𝙧 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙎𝙖𝙞𝙨𝙤𝙣 𝟮𝟮/𝟮𝟯 du #NationalFFF* 🙌

Un repêchage de Villefranche en Ligue 2 pourrait se dérouler. Troisième du championnat de National la saison passée et battu par Quevilly-Rouen en barrage d'accession (1-3 , 2-0), la formation entraînée par Hervé Della Maggiore pourrait être la grande bénéficiaire de la situation future des Girondins de Bordeaux.. L'espoir est là côté Girondins avec l'annonce de la réduction de la dette à hauteur de 40 millions d'euros comme évoqué par le dirigeant mardi soir sur les antennes de RMC.Toujours est-il que, ce mercredi, la FFF. Ainsi, la possibilité que les deux formations évoluent dans la même division a été définitivement écartée. Dans le cas d'un éventuel repêchage de Villefranche, on verrait une Ligue 2 à 20 équipes et un championnat de National avec 18 clubs. Lors de son passage sur RMC, mardi soir, Gérard Lopez a indiqué, notamment, qu'il avait une certitude forte concernant le futur des Girondins de Bordeaux, celle que le club "n'ira pas en National 3". Ne reste plus qu'à patienter pendant quelques jours.