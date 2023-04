National : Michel Denisot quitte ses fonctions de président de Châteauroux

6e de National, Châteauroux va changer de président. Revenu aux affaires en mars 2021, Michel Denisot va passer la main. L’ancien dirigeant du PSG entre 1991 et 1998 a annoncé, ce samedi, prendre sa retraite. Après un premier passage entre 1988 et 1991 et un deuxième de 2004 à 2008, l’homme âgé de 78 ans avait fait son retour à la suite du rachat du club castelroussin par le groupe United World.

"Cette décision ne sera pas soumise au Conseil Constitutionnel"

« À la veille de mes 78 ans je prends ma retraite de dirigeant de La Berrichonne, dont j'ai été président actif puis non exécutif jusqu'au match contre le PSG, mon autre club. Prise sans opposition, cette décision ne sera pas soumise au Conseil Constitutionnel » a-t-il indiqué sur son compte Twitter. Son successeur n’a pour l’instant pas été dévoilé.