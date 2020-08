National : Le but plein de malice du Puy

Le Puy Foot Auvergne 43 s'est incliné une troisième fois d'affilée en National, cette fois-ci, sur le terrain de Cholet ce week-end (2-1). Si les joueurs auvergnats occupent la 16eme place du classement suite à cette déconvenue, ils peuvent retenir de ce match leur ouverture du score très maligne. Alors que la rencontre avait débuté depuis une minute à peine, Le Puy a obtieu un corner. Loïc Dufaut s'est dirigé vers le point de corner pour tirer le coup de pied arrêté, il a placé le ballon sur l'arc de cercle puis l'a pousse légèrement avant de se replacer dans la surface, faisant mine de changer de tireur. C'est alors Kamel Bennekrouf qui s'est dirigé vers le coin du terrain, a contrôlé la balle et s'est avancé vers le but. Les locaux, n'ayant pas compris la tactique de leurs adversaires, se sont laissé surprendre. Arrivé à l'entrée de la surface, Bennekrouf a centré et le ballon repris par Kamel Chergui, qui a propulsé le ballon dans les filets. Un but qui a permis au Puy Foot Auvergne 43 de mener 1-0 dès l'entame du match. La combinaison extrêmement malicieuse pourrait donner des idées à d'autres équipes.