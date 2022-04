National (J32) : Un grand pas vers la Ligue 2 pour Laval et Annecy

Concarneau distancé

La 32eme journée de National se tenant ce vendredi a livré de nombreux enseignements. A commencer par la lutte en haut de tableau pour l'accession en Ligue 2. Et le grand gagnant, même sans avoir joué, se nomme Laval. Le leader du 3eme échelon du football hexagonal, caracole toujours en tête du classement avec un match en moins., à deux journées de la fin du championnat.Néanmoins, au bénéfice de leur 7eme rencontre sans défaite, les Mayennais ont été rejoints en tête du classement ce vendredi par Annecy, victorieux de Sète dans les grandes largeurs (3-0). D'un triplé,. Cette place de barragiste, la 3eme du classement, est actuellement occupée par Villefranche qui a su se défaire à domicile de Châteauroux (2-1).Et dans le même temps, Concarneau (4eme) s'est incliné à Boulogne-sur-Mer (1-0) et accuse désormais un retard de quatre longueurs sur Villefranche. La lanterne rouge a ainsi quitté la dernière place (16eme) et se prend à rêver de maintien. Le premier non-relégable, Sète, compte cinq points d'avance., dont la seconde victoire consécutive acquise aux dépens de Créteil, l'a rapproché à un petit point de Sète.Dans les autres rencontres du jour, le Red Star s'est fait surprendre à domicile par Sedan (0-1), Avranches a connu le même sort contre le Stade Briochin (2-5). En revanche, Cholet n'a pas tremblé devant son public pour dominer Le Mans sur la plus courte des marges (1-0). Et enfin, Orléans et Bourg-en-Bresse se sont quittés bons amis, sur un score nul et vierge.