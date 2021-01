National 2 : Anelka à Hyères ?

Nicolas Anelka va devenir directeur sportif d'un petit club de foot du Var https://t.co/e4E9BFgud0 pic.twitter.com/icvYsNnxNo

— Nice-Matin (@Nice_Matin) January 14, 2021

Retour sur une carrière, plutôt folle

Nicolas Anelka est sur le point de faire son retour dans le monde du football. L'ancien international français, à la carrière mouvementée, est annoncé par Var-Matin comme le nouveau directeur sportif de Hyères, club évoluant en National 2. Un choix de Mourad Boudjellal, s'il parvient à devenir président du club. Une nouvelle qui surprend pas mal d'amateurs du ballon rond. Selon les informations du journal varois, Nicolas Anelka occupera ce rôle pendant deux saisons, dans un premier temps.Malgré une fin qui aura fait couler de l'encre, Nicolas Anelka était un grand joueur français, passé par les plus grandes équipes européennes. L'attaquant a joué pour le PSG, pour le Real Madrid, club avec lequel il gagne la Ligue des Champions en 2000, mais encore Arsenal, Liverpool, Manchester City, Chelsea et même la Juventus. Soit quatre championnats différents. En fin de carrière, Nicolas Anelka est passé par des clubs d'Asie, en tant que joueur et entraîneur. Du côté des Bleus, le Français compte 69 sélections et a remporté le Championnat d'Europe de 2000 et la Coupe des confédérations en 2001. En 2010, il fait parti de la polémique qui touche les Bleus et finira par s'en écarter. Plus récemment, en 2018, il a entraîné l'équipe jeune du LOSC. Si Nicolas Anelka devient le directeur sportif du Hyères Football Club, c'est un nouveau défi qu'il devra relever.