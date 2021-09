National 1 : Un spécialiste de Football Manager engagé par Villefranche Beaujolais !

Warkik rejoint le staff technique du @FCVB_officiel en tant que data analyst ✍️

Le @FCVBeSport est fier d’annoncer sa collaboration avec le streamer @WarkikTV qui viendra apporter sa connaissance de Football Manager à la cellule recrutement du club!

⬇️⬇️https://t.co/JcG9ldsy5P pic.twitter.com/DTKUXkqbiJ

— FCVB eSport (@FCVBeSport) September 17, 2021

Le premier sur la scène française



⏱ 90’ c’est terminé au stade Bauer !

Victoire pour nos caladois qui continuent leur parcours d’invincibilité 🤩 🔵⚪️

0️⃣-1️⃣ ⚽️ Guillaume Khous



On se retrouve vendredi à Chouffet pour la réception de l’@US_Orleans 🔥#TeamFCVB #NationalFFF #REDFCVB pic.twitter.com/0g2QEZc7Se



— FC Villefranche Beaujolais (@FCVB_officiel) September 17, 2021

Un joueur qui participe à l'aspect sportif du club

La révolution est en marche du côté de Villefranche Beaujolais ! Après avoir échoué de peu dans son objectif de montée en Ligue 2 la saison passée à l’occasion des barrages face à Niort, le club évoluant en National 1 est invaincu en championnat depuis le mois de mars et pointe actuellement à la deuxième place du classement. Une continuité dans les résultats qui est marquée par une nouvelle annonce qui a récemment fait du bruit sur les réseaux sociaux. En effet, ne cessant de vouloir se moderniser, le club rhodanien a décidé de renforcer sa cellule de recrutement avec un « streamer », qui va également épauler tant l’équipe première que la réserve. Dimitri, plus connu sous le pseudonyme « Warkik » sur Twitter, partage en direct depuis 2015 ses parties du jeu vidéo Football Manager via la plateforme Twitch. Passionné de football et entraîneur au niveau départemental depuis 2004 dans la vraie vie, il connaît la base de données du jeu par cœur. Mondialement reconnue et utilisée par de nombreux clubs tels Toulouse, Watford ou encore Brentford, cette base de données est l’une des plus fournies au monde. Elle concentre les caractéristiques de milliers de joueurs réels aux profils différent et permet de recruter de futures stars.Une expérience extérieure au club que le FCVB a voulu utiliser via la création en février 2020 de son pôle eSport dirigé par Laurent Faiget. Les rhodaniens ont voulu utiliser le label de la FFF pour proposer des actions fortes et intégrer la discipline dans un vrai club de football. « L'utilité d'un expert comme ‘Warkik’ était essentielle pour pouvoir utiliser la base de données du jeu et d'extirper les joueurs sur le jeu, déclare Laurent Faiget. Trouver des joueurs qui sont connus et reconnus, tout le monde sait le faire. Nous, on cherche à trouver des joueurs régionaux qu’on connait pas mais qui sont bien référencés sur la base de données du jeu. » Une reconnaissance pour ce fan de football qui n'a pas hésité quand l'offre lui a été proposé, « C'est une opportunité incroyable et c'est un plaisir de fou. Je suis le premier sur la scène française du stream à intégrer la cellule d’un club pour avancer, et par rapport à mes connaissances en terme de football, a déclaré la nouvelle recrue. Je serais recruteur, analyse data. Je vais regarder des matchs et rechercher des profils en adéquation avec le profil recherché par l'équipe première. »Alors qu'ils travaillent dans l'ombre depuis déjà de nombreux mois, le club et son nouvel expert préparent déjà le prochain Mercato estival avec un projet sur le long terme, comme l'évoque Laurent Faiget. « Il est en relation directe avec le directeur technique du club. On travaille déjà depuis des mois. Maintenant, on a l’ambition de monter en Ligue 2, mais aussi monter en National 3 avec la réserve et il faut avoir des joueurs à fort potentiel, confie ce dernier. C’est un projet complet et de club. Pour l’équipe 1 et 2, on veut avoir des groupes étoffés. On est les premiers en France à utiliser les services d'un joueur, qui participe à l'aspect sportif du club. » Les Caladois, qui veulent utiliser tous les outils possibles à leur développement, ne cessent d’innover et pourraient donner de nouvelles idées à d'autres clubs.